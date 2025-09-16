بیستمین نمایشگاه تخصصی مبلمان لوستر و دکوراسیون داخلی در بجنورد به فرصتی مناسب برای معرفی و عرضه تولیدات و صنعتگران خطه هنرخیز اصفهان در خراسان شمالی، تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ایران جان اصفهان ایران، عنوان ویژه برنامه‌هایی است که این هفته، از شبکه‌های مختلف رسانه ملی برای معرفی نصف جهان، پخش می‌شود.

اصفهان کلان‌شهری در مرکز ایران، مرکز استان اصفهان و نیز شهرستان اصفهان است. اصفهان با سه میراث جهانی یونسکو، سومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران و مشهد، یکصد و شصت و پنجمین شهر پرجمعیت جهان و نهمین شهر بزرگ و پرجمعیت غرب آسیا به‌شمار می‌رود.

استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که یکهزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر آن به نام‌های میدان امام (نقش جهان)، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع و سه قنات به نام‌های وزوان، مزدآباد و مون به ثبت جهانی رسیده، کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.