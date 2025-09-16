پخش زنده
آیین اختتامیه برنامههای تابستانی کانونهای فرهنگی هنری مساجد در قالب طرح ملی «مسجد، کانون نشاط۳» و «طرح ملی طراوت» با حضور پرشور اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد شهرستانهای میاندوآب، چهاربرج و باروق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این مراسم که در محل مرکز آموزش کشاورزی شهرستان میاندوآب ترتیب یافت همراه با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی، فرصت ارزشمندی برای نمایش دستاوردهای اعضای کانونها و ارتقای نشاط اجتماعی بود.
امیر تیموری فرماندار شهرستان میاندوآب در این مراسم ضمن تجلیل از تلاشهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به بیان اهمیت و نقش محوری مساجد در پیشبرد اهداف متعالی نظام اسلامی پرداخت و گفت مسجد باید کانون نشاط، معنویت و همبستگی اجتماعی باشد.
وی با اشاره به نقش تاریخی مساجد در تصمیمگیریهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گفت: مسجد پایگاه هویت مسلمانان است و باید جاذبهای برای نوجوانان و جوانان داشته باشد.
فرماندار میاندوآب با هشدار نسبت به پیامدهای فضای مجازی افزود: امروز خانوادهها و جامعه دچار پدیده «اتمیزه شدن» شدهاند و مسجد میتواند محلی برای بازآفرینی نشاط و مشارکت اجتماعی باشد.
در پایان این آیین از مدیران و مربیان نمونه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد با اهدای لوح تجلیل به عمل آمد.