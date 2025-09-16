پخش زنده
مدیر بسیج مهندسین جامعه کشاورزی سپاه کازرون از اجرای سیستم آبیاری هوشمند مزارع، گلخانهها و باغات توسط مربیان طرح جهش تولید کازرون در کارگروه نخبگان جامعه کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدجعفر شفیعی با اشاره به اجرای سیستم آبیاری هوشمند باغها و مزارع شهرستان کازرون اظهار داشت: امروزه یکی از بهترین پیشرفتهای تکنولوژی در بخش کشاورزی با توجه به کمآبی و خشکسالی های اخیر در واقع هوشمندسازی آبیاری بوده که با استفاده از سیستم آبیاری هوشمند بهعنوان راهکاری برای اصلاح الگوی مصرف به بهترین شکل ممکن می توانیم موجب رفع مشکلات در بخش کشاورزی شویم.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی کمآبی در سالیان اخیر افزود: این راهکار با استفاده از سنسورهای رطوبت خاک یا اطلاعات آب و هوا، سیستم زمان و میزان آبیاری را دقیقاً تنظیم میکند، که منجر به کاهش هدررفت آب و صرفهجویی میشود.
مدیر بسیج مهندسین جامعه کشاورزی سپاه کازرون با بیان اینکه سیستم آبیاری هوشمند به صورت خودکار عمل میکند و نیاز به دخالت دستی یا برنامهریزیهای ثابت ندارد، گفت: از طریق ارتباطات بیسیم، کشاورزان میتوانند سیستم را از راه دور و با گوشی موبایل یا کامپیوتر کنترل و نظارت کنند.
وی به مزایای آبیاری هوشمند در مزارع اشاره و تصریح کرد: صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب و حفظ منابع آبی با تنظیم دقیق نیاز آبی گیاهان، افزایش بهرهوری در مصرف آب، کاهش هزینهها و صرفهجویی در زمان کشاورزان با کاهش نیاز به عملیات دستی و همچنین حفظ محیط زیست از طریق بهینهسازی مصرف آب و جلوگیری از آلودگی خاک و منابع آب و امکان مدیریت از راه دور و کنترل آسان سیستم آبیاری حتی در غیاب مستقیم در محل مزرعه از مزایای آبیاری هوشمند در مزارع است.
شفیعی با اشاره به اینکه بهینهسازی مصرف آب در آبیاری هوشمند میتواند مصرف آب را ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد که در شرایط بحران آب اهمیت بالایی دارد، ابراز داشت: این فناوری با به کارگیری اینترنت اشیا و حسگرهای دقیق، به بهره برداران بخش کشاورزان کمک میکند تا کنترل هوشمندانه و مؤثری بر آبیاری مزراع خود داشته باشند و بهرهوری کشاورزی را در شرایط کاهش منابع آب بهبود بخشند.