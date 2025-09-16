یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز به ارزش ۲ میلیارد ریال در شهرستان کازرون کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون گفت: ماموران پاسگاه انتظامی دادین این فرماندهی از حفاری غیرمجاز زمین توسط ۲ نفر در یکی از محله‌های شهرستان کازرون مطلع شدند و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند، گفت: افراد متخلف با مشاهده پلیس متواری شدند، اما در بازرسی از آن مکان یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز به همراه تجهیزات کشف شد.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه ارزش اموال مکشوفه ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: برخورد با این سودجویان در دستور کار پلیس قرار دارد.

خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب بدون مجوز وزارت میراث فرهنگی جرم است و با متخلفان برخورد قاطع می‌شود.