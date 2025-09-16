در همایش «یاوران وقف» که در آستان مقدس امامزاده سید بهلول خوی برگزار شد، حجت‌الاسلام احمد شرفخانی رییس مرکز نیکوکاری اوقاف کشور و ناصر جوانبخت مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بر نقش وقف در رفع نیاز‌های اجتماعی و گسترش خدمات درمانی و حمایتی تأکید کردند و از جمعی از یاوران و خادمین عرصه وقف تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت‌الاسلام احمد شرفخانی رییس مرکز نیکوکاری اوقاف کشور در این همایش با بیان اینکه امروز وقف کارکردی فراتر از گذشته یافته است، گفت: «در یک سال گذشته با مدیریت بیش از هزار و سیصد مرکز درمانی و حمایتی، ۳۵۰ میلیارد تومان در حوزه حمایت از ایتام، ۳۷۰ میلیارد تومان در بخش درمان و همچنین برای آزادی نزدیک به دو هزار زندانی غیرعمد هزینه شد. این نشان می‌دهد وقف می‌تواند پشتوانه‌ای جدی برای رفع نیاز‌های اجتماعی کشور باشد.»

وی افزود: استفاده از ظرفیت واقفان خیراندیش و همراهی مردم، باعث شده بخش بزرگی از نیاز‌های درمانی و معیشتی جامعه از محل موقوفات تأمین شود و این روند در سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است.

ناصر جوانبخت مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: «در شش ماهه نخست امسال بیش از ۸۰ میلیارد تومان درآمد از محل موقوفات استان حاصل شد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۲ میلیارد تومان بود. همچنین بیش از سه هزار رقبه تعیین مالکیت شده و برای نخستین بار ۲۰۰ رقبه جدید شناسایی و وارد چرخه بهره‌برداری شد.»

وی تأکید کرد: حدود ۴۷ هزار رقبه در سطح استان وجود دارد که از این تعداد، هفت هزار رقبه غیرمتصرفی و چهار هزار رقبه انتقاعی است و بیش از ۳۶ هزار رقبه نیز به طور مستقیم در اختیار اوقاف استان قرار دارد.

این مقام مسئول افزود: در شش ماهه نخست سال جاری شش هزار رقبه در استان قرارداد اجاره تنظیم کرده‌اند که این موضوع گامی در جهت ساماندهی موقوفات و بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های آن است.

همایش «یاوران وقف» با حضور جمعی از علما، مسئولان و مردم، و با محوریت تجلیل از فعالان و خادمان عرصه وقف برگزار شد.