به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه خوانسار گفت: این سبد‌های معیشتی به ارزش یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال شامل برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، سویا، ماکارانی و شکر است که با کمک خیران، گروه‌های جهادی و باحمایت قرارگاه سازندگی سپاه تهیه و توزیع شده است.

سرهنگ محمد رحمانی با قدردانی از همراهی مردم نوع دوست و خیران خواستار مشارکت و استمرار همراهی خیران برای تداوم برگزاری اینگونه رزمایش‌های خدمات رسانی برای کمک به شهروندان نیازمند شد.