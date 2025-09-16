پخش زنده
در پویش عاشورایی ، ۱۰۰ سبدمعیشتی بین خانوادههای نیازمند در شهرستان خوانسار توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده سپاه ناحیه خوانسار گفت: این سبدهای معیشتی به ارزش یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال شامل برنج، روغن، رب گوجه فرنگی، سویا، ماکارانی و شکر است که با کمک خیران، گروههای جهادی و باحمایت قرارگاه سازندگی سپاه تهیه و توزیع شده است.
سرهنگ محمد رحمانی با قدردانی از همراهی مردم نوع دوست و خیران خواستار مشارکت و استمرار همراهی خیران برای تداوم برگزاری اینگونه رزمایشهای خدمات رسانی برای کمک به شهروندان نیازمند شد.