مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: در مجموع ۱۸۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان‌های اهواز، کارون و حمیدیه کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی اظهار کرد: طی بازرسی‌های مشترک این شرکت با کلانتری‌ها و پلیس امنیت اقتصادی استان در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۳ شهریورماه، این تعداد دستگاه در نقاط مختلف شامل محدوده کلانتری ۱۱ کارون، روستای‌ام‌البنین شهرستان کارون، منطقه مهدیس اهواز، حوزه کلانتری ۲۶ اهواز، روستای حلاف حسن شهرستان حمیدیه، پردیس اهواز و روستای حده شناسایی و جمع‌آوری شده است.

وی افزود: بسیاری از این مراکز استخراج غیرمجاز فاقد انشعاب قانونی برق بوده و استفاده غیرقانونی از شبکه برق، موجب تحمیل خسارت به شبکه و ناپایداری در تامین برق مشترکان می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تاکید کرد: برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق و دستگاه‌های استخراج رمز ارز در دستور کار جدی شرکت توزیع و مراجع انتظامی قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۱ اطلاع دهند.