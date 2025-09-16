پخش زنده
سرپرست اداره کل شیلات خوزستان از شناسایی و دستگیری ۲۷ نفر متهم مرتبط با تخلفات صید و حمل غیرمجاز آبزیان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شریف حسینی گفت: در راستای اجرای مأموریتهای قانونی خود و به منظور صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان و مقابله با تخلفات صید و بهرهبرداری غیرمجاز، طی مردادماه سال جاری اقدامات متعددی را در سطح صیدگاهها، بنادر و سواحل استان به انجام رسانده است.
وی افزود: در این مدت ۳ مرحله بازرسی از صیدگاهها صورت پذیرفته و در جریان این عملیاتها، ۶ فروند قایق متخلف توقیف شده است.
حسینی اظهار داشت: همچنین در راستای کنترل و نظارت بر فعالیتهای صیادی، ۱۰۵۳ فروند قایق و ۱۲۳۲ فروند لنج در سواحل استان مورد بازرسی قرار گرفته و علاوه بر آن، ۶ فروند قایق در دریا نیز تحت کنترل قرار گرفتند.
سرپرست اداره کل شیلات خوزستان اضافه کرد: در ادامه این اقدامات، مأموران یگان موفق به کشف و ضبط ۴۱۸ کیلوگرم میگوی صید شده بهصورت غیرمجاز شدند.
حسینی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از انتقال غیرقانونی محصولات آبزی، ۱۱۷ دستگاه خودرو نیز مورد بازرسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: از نظر حجم فعالیت عملیاتی، این یگان طی مردادماه مجموعاً ۴۴ نفر ـ ساعت گشت دریایی و ۴۵۱۱ نفر ـ ساعت گشت ساحلی انجام داده است که نشاندهنده حضور گسترده و مستمر نیروهای حفاظتی در عرصههای مختلف است.
حسینی افزود: در نتیجه این اقدامات، ۲۷ نفر متهم مرتبط با تخلفات صید و حمل غیرمجاز آبزیان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
یادآور میشود؛ یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات خوزستان با تأکید بر استمرار گشتهای مشترک و برخورد قاطع با متخلفان، اعلام کرده است که حفظ ذخایر آبزی و حمایت از صیادان قانونمند، از مهمترین اولویتهای این یگان در سال جاری به شمار میرود.