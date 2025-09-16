به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری فریدونشهر در نشست ستاد تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس با اشاره به برگزاری بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی و افتتاح طرح‌های عمرانی و خدماتی گفت: برگزاری دو جشنواره ورزشی، جشنواره بومی محلی، غبارروبی گلزار شهدای دفاع مقدس، دیدار با خانواده معظم شهدا، افتتاح چند طرح عمرانی و خدماتی، نواخته شدن زنگ مقاومت در مدارس و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس از مهمترین این برنامه هاست.

علی کاظمی دفاع مقدس ۱۲ روزه را الگویی از دفاع مقدس ۸ ساله دانست و گفت: ملت ایران بازم به به جهانیان ثابت کرد پای انقلاب اسلامی و آرمان‌های متعالی آن تا پای جان ایستاده است.