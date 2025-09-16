به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یک هفته به شروع سال تحصیلی جدید مانده و بازار پر شور از حضور دانش آموزان و خانواده‌ها برای خرید لوازم مورد نیازشان است.

بازار نوشت افزار با تنوع محصولات از همه جا داغ‌تر است و چشمان دانش آموزان از دیدن این همه حق انتخاب آن هم از محصولات ایرانی می‌درخشد.

خانواده‌ها در بازار کیف و کفش هم مشغول انتخاب یک کالای خوب و با کیفیت و مورد خواسته دانش آموزان هستند.

در گوشه و کنار شهر هم بازار‌های فروش پاییزه برپا شده است.

امسال یک میلیون و ۲۴۰ هزار دانش آموز در نقاط مختلف استان فارس سر کلاس درس می‌نشینند.