این روزها بازارهای فارس از حضور دانش آموزان و خانوادهها پررونق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یک هفته به شروع سال تحصیلی جدید مانده و بازار پر شور از حضور دانش آموزان و خانوادهها برای خرید لوازم مورد نیازشان است.
بازار نوشت افزار با تنوع محصولات از همه جا داغتر است و چشمان دانش آموزان از دیدن این همه حق انتخاب آن هم از محصولات ایرانی میدرخشد.
خانوادهها در بازار کیف و کفش هم مشغول انتخاب یک کالای خوب و با کیفیت و مورد خواسته دانش آموزان هستند.
در گوشه و کنار شهر هم بازارهای فروش پاییزه برپا شده است.
امسال یک میلیون و ۲۴۰ هزار دانش آموز در نقاط مختلف استان فارس سر کلاس درس مینشینند.