برای ارتقاء خدمات بهداشتی و درمانی به عشایر و روستا‌های مرزی، نشست هماهنگی مدیران بهداشتی استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

نشست هماهنگی مدیران بهداشتی خوزستان و چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در این نشست که برای بررسی مشکلات عشایر و ساکنان مناطق مرزی بین دو استان تشکیل شد، مشکلات ویژه این مناطق به خصوص در فصول زمستان و شرایط برف‌گیر بررسی شد.

راه‌های ارتباطی و مسیر‌های عبور و مرور عشایر که غالباً مشترک بین استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری است، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح شد.

مدیران بهداشتی دو استان بر اهمیت همکاری‌های مشترک و هماهنگی بیشتر برای ارائه خدمات بهداشتی مناسب به عشایر و روستا‌های این منطقه تأکید کردند.

برای رفع این چالش‌ها و تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی، تفاهم‌نامه‌ای میان دو استان امضا شد.

این تفاهم‌نامه، چارچوب همکاری‌های مشترک در زمینه بهداشت، درمان، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین تسهیل عبور و مرور در مسیر‌های برف‌گیر را مشخص می‌کند.