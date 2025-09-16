برداشت گردو از باغات شهرستان رابر آغاز و پیش بینی می‌شود حدود شش هزار تُن گردو برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، این روز‌ها فصل برداشت گردو در شهرستان رابر است و کشاورزان برای برداشت حاصل دست رنج خود سخت در تکاپو هستند.

سطح زیر کشت گردو در رابر حدود شش هزار هکتار است که از این مقدار حدود ۵۰۰۰ هزارهکتار ثبت شده است.

به گفته پریسا تاج الدینی مدیر جهاد کشاورزی رابر، میانگین عملکرد در هر هکتار حدود یک تن می‌باشد وبرداشت از شهریور شروع شده وتا اواسط مهرماه ادامه دارد.

شهرستان رابر مهم‌ترین منطقه گردو خیز استان کرمان است.