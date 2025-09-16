پخش زنده
روند اجرای طرح ۱۴۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در شهرستان بوکان بررسی و مسائل و پیشرفت این طرح ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در این جلسه اظهار داشت: این طرح در قالب ۳۵۰ قطعه ۴ واحدی اجرا میشود و در حال حاضر بالای ۱۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد.
پیمان آرامون افزود: این طرح با زیربنای کل ۲۳۳ هزار مترمربع اجرا میشود و با پیگیریهای انجام شده مسائل مرتبط با پروژه حل و فصل شده است.
وی بیان کرد: طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد طراحی شده و اجرای آن در بوکان میتواند به توسعه رفاه اجتماعی کمک کند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی افزود: رصد روزانه طرحهای نهضت ملی مسکن در سطح استان و شهرستانها در حال انجام است تا وقفهای در اجرای طرح وجود نداشته باشد.