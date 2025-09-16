به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرشاد زادخور، مدیرکل راه‌آهن شمال شرق کشور در نشست بررسی ایستگاه راه آهن دامغان گفت : با اقدامات انجام‌شده، توقف چهار قطار از دوازده قطاری که توقف آن‌ها در ایستگاه دامغان لغو شده بود، از ابتدای مهرماه به حالت عادی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به رایزنی ها برای بازگشت توقف چهار قطار دیگر در ایستگاه دامغان گفت : تحقق این موضوع نقش بسزایی در تسهیل رفت‌ و آمد مسافران و زائران حرم مطهر امام رضا(ع) ایفا خواهد کرد .

فرماندار دامغان نیز در این نشست افزایش سهمیه بلیط قطار دامغان، رسیدگی به مشکلات کارکنان و لوکوموتیوران‌ها و همچنین توقف مجدد برخی قطار‌های مسیر مشهد مقدس در ایستگاه دامغان را از مطالبات شهروندان برشمرد.