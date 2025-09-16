پخش زنده
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی گیلان گفت : مشمولان وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ اسماعیل رجب زاده در خصوص شایعه خرید خدمت سربازی گفت: موضوع خرید خدمت سربازی در دستورکار ستادکل نیروهای مسلح و مجلس نیست و خبرهای منتشره در این خصوص شایعه است و کمیسیون تلفیق مجلس نیز آن را تکذیب کرده است.
وی افزود: افرادی که به سن مشمولیت رسیدهاند باید وضعیت خدمت سربازی خود را تعیین تکلیف کنند و منتظر مقررات جدید خرید خدمت سربازی نباشند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت:مشمولان در نظرداشته باشند که غیبت از سربازی، محرومیتهای اجتماعی از جمله عدم استخدام در سازمانها، دستگاههای خصوصی و دولتی، محرومیت از تحصیل، خروج از کشور و. را به همراه خواهد داشت.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانوادههای آنان اخبار مربوط به معافیتها و خدمت سربازی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسانهای داخلی به نشانیkhabaresarbazi.ir@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.