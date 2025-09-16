دولت انگلیس که در هفته‌های اخیر با از دست دادن شماری از اعضای ارشد خود به علت فساد مالی و اخلاقی تضعیف و با موجی از انتقاد‌ها روبروشده است با دخالت آشکار ایلان ماسک مشاور سابق ترامپ در امور داخلی انگلیس مبنی بر ضرورت انحلال پارلمان و تغییر دولت انگلیس، با چالشی تازه رو‌به‌رو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ماه‌ها تلاش محافل سیاسی و رسانه‌ای گروه‌های راست افراطی در انگلیس به برگزاری تظاهراتی منجر شد که وجه غالب آن توهین و حمله به اسلام و مسلمانان و نیز حامیان فلسطین و مهاجران بود. تظاهراتی به میدان داری افرادی که برخی از آنان همچون استیون یاکسلی لنون (Stephen Yaxley-Lennon) مشهور به تامی رابینسون چندین پرونده قضایی و ارتکاب به جرایم متعدد دارند.

تامی رابینسون در تجمع گروه‌های راست افراطی گفت: امروز جرفه‌ای از یک انقلاب فرهنگی در بریتانیای کبیر است.

ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی و مشاور پیشین ترامپ که پیش‌تر نیز اظهاراتش درباره شرایط جاری در انگلیس واکنش دولت و مقامات سیاسی ومحافل رسانه‌ای انگلیس را در پی داشت دیگر سخنران این مراسم بود که به صورت ویدئویی در اظهاراتی جنجالی گفت: دولت شما در انجام یکی از مهمترین وظایفش که حفاظت از شهروندان است شکست خورده است بنا بر این باید اصلاحات اساسی در دولت انجام شود. شما یا باید برای تحقق خواسته هایتان بجنگید یا بمیرید.

پلیس انگلیس اعتراف کرده است که در تظاهرات روز شنبه این هفته گروه‌های راست افراطی ۲۶ نفر از افسران پلیس مصدوم شدند. برغم این شرایط بر اساس گزارش پلیس فقط ۲۵ نفر در این تظاهرات بازداشت شدند، اما در تظاهرات کاملا مسالمت آمیز اخیر حامیان حقوق فلسطینیان، پلیس انگلیس ۸۹۰ نفر از آنان را دستگیر کرد که نیمی از آنان بیش از شصت سال سن داشتند.

همچون گذشته مخالفان نژاد پرستی و اسلام ستیزی نیز با برگزاری تظاهراتی دیگر اقدامات خصمانه علیه مسلمانان و مهاجران را محکوم کردند.

یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: ما و تمام کسانی که ضد فاشیست و گروه‌های راست افراطی‌اند، همچنین مخالف سیاسیون و افراد تمامیت خواه مانند تامی رابینسونند، نمی‌توانیم در خانه بمانیم و صرفا عصبانی شوریم ما باید در صحنه حضور داشته باشیم.

به عقیده شمار زیادی از صاحب نظران جامعه انگلیس که پس از برگزیت دوقطبی شده حالا با سرعت بیشتری در این مسیر در حرکت است.

بر اساس آخرین داده‌های آماری نهاد‌های ناظر اجتماعی، فقط جرایم ثبت شده نژاد پرستانه علیه مسلمانان و دیگر اقلیت‌ها در انگلیس در یک سال با ۲۶ درصد افزایش به حدود ۱۵۶ هزار فقره رسیده است.