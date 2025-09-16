به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش برخوار در حاشیه کارگاه آموزشی مدیران مدارس گفت: آشنایی مدیران، معاونان و معلمان مدارس با برنامه‌های راهبردی سند تحول بنیادین ضروری است و لازم است همگان با مبانی شش گانه تعلیم و تربیت (تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، تربیت زیستی و بدنی، زیبایی شناختی و هنری، اقتصادی و حرفه‌ای و علمی و فناورانه) آشنا باشند.

صادق عرب سعیدی افزود: علاوه بر تبیین برنامه‌های راهبردی، آموزش‌های پویا و به روز دانش آموزان نیازمند توانمند سازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش است.

وی همچنین در خصوص سرفصل‌های این کارگاه آموزشی گفت: برنامه ریزی راهبرداری، تبین رویکرد‌های حوزه آموزش ابتدایی، تبین الگوی مدرسه تراز سند تحول، محیط یادگیری مثبت، تعامل اثربخش با جامعه و طرح توانمندسازی آموزگاران با سرفصل‌های هوش مصنوعی، اصول یاددهی ویادگیری نوین و روش‌های تدریس نوین تحولی از موضوعات مطرح شده در این کارگاه بود.

همچنین مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان در حاشیه برگزاری هفتمین کارگاه و دوره آموزشی نماز استان در برخوار، گفت: یکی از برنامه‌های ستاد اقامه نماز، ارتقای آگاهی، دانش و بینش مدیران و مسوولان در خصوص جایگاه نماز در فرهنگ اسلامی و دینی است.

حجت الاسلام ابراهیم رنجبر افزود: هدف از برگزاری این دوره ها، ارتقای آگاهی جامعه در خصوص جایگاه و برکات و نقش نماز در زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی و آرامش بخشی آن در کانون گرم خانواده و جامعه است.