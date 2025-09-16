به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان، پیشرفت اجرای این طرح را ۹۷ درصد و زمان بهره برداری آن را تا پایان سال بیان کرد و گفت: این طرح با قرار گرفتن در فهرست طرح‌های نشان دار مالیاتی، به مودیان مالیاتی سراسر کشور امکان مشارکت در تکمیل آن از طریق مکانیزم مالیات نشان‌دار را می‌دهد.

ابراهیم کوچکی افزود: این بیمارستان با ظرفیت ۱۳۰ تخت بستری، با حمایت وزارت بهداشت و مشارکت دستگاه‌های استانی و ملی، امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این مرکز، بخشی از نیاز‌های درمانی شمال استان اصفهان و حتی استان‌های همجوار برطرف شود و بیماران بتوانند از خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی در سطحی گسترده‌تر و با کیفیت بالاتر برخوردار شوند.

درحال حاضر حدود ۱۰۰۰ تخت در بیمارستان‌های شهید بهشتی، نقوی و متینی کاشان و ثامن و سیدالشهداء (ع) آران و بیدگل فعال است.