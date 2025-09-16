سنگنگارههای تاریخی ارنان مهریز حفاظت میشوند
اقدامات لازم برای حفاظت و بازدید گردشگران از سنگنگارههای تاریخی ارنان، میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد در بازدید از سنگنگارههای تاریخی ارنان، بر لزوم همافزایی مسئولان و اهالی برای حفاظت و معرفی این آثار ارزشمند تأکید کرد.
سیدمحمد رستگاری گفت: این آثار بخشی از میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی استان و کشور هستند که در طول سالیان اخیر متأسفانه دچار تصرفات و تعرضاتی شدهاند و وظیفه ما را برای حفاظت از آنها دوچندان میکند.
وی افزود: در بازدیدی که با حضور معتمدین محل، اعضای شورا، دهیاران روستا و جمعی از مسئولان محلی صورت گرفت مقرر شد: اقدامات لازم برای حفاظت و ایجاد شرایط مناسب جهت بازدید گردشگران انجام گیرد.
مدیرکل میراث فرهنگی یزد تأکید کرد: با توجه به فاصله این آثار از مناطق روستایی، نیاز به اقدامات حفاظتی و امنیتی ویژه احساس میشود.
وی گفت: همچنین برقرسانی به منطقه از اولویتهای اصلی است تا امکان تردد اهالی و میراثدوستان افزایش یابد.
رستگاری خاطرنشان کرد: انجام مطالعات کارشناسی و فنی در اطراف برخی از سنگنگارهها ضروری است و امیدواریم با همفکری و همکاری همه دستگاهها و مردم منطقه، بتوانیم در جهت نگهداری پایدار این مجموعه ارزشمند گامهای مؤثری برداریم.