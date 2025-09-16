به مناسبت هفته دفاع مقدس، سه هزار و ۷۰۰ برنامه با شعار ما فاتحان قله‌ایم در خوزستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خوزستان در نشست خبری با تحریریه خبر خوزستان گفت: در تقویم کشورمان از ۳۱ شهریور لغایت ۷ مهر ماه به نام هفته دفاع مقدس که یادآور رشادت و حماسه آفرینی ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی می‌باشد، نامگذاری شده است.

سردار عبدالرضا میرحاجتی با بیان اینکه شعار هفته دفاع مقدس سال جاری به نام ((ما فاتحان قله‌ایم)) است، افزود: در استان خوزستان به مناسبت هفته دفاع مقدس سه هزار و ۷۰۰ برنامه توسط ارتش، سپاه، جهاد کشاورزی و فراجا برگزار می‌شود که از این تعداد ۶۷ برنامه شاخص می‌باشد.

وی از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس را دیدار فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح در جنوب با نماینده ولی فقیه در استان و بیعت مجدد با فرماندهی معظم کل قوا و تجلیل از سه هزار و ۸۰۰ پیشکسوت دفاع مقدس بیان کرد و ادامه داد: رونمایی از ۱۰۰ کتاب صوتی و مکتوب، برگزاری کارگروه آموزشی جهاد تبیین ویژه کارمندان دولت، نواخته شدن زنگ مقاومت و مهر در ۹ هزار مدرسه از دیگر برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس در استان است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان بیان کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان، رونمایی از دانش نامه استانی خوزستان در دفاع مقدس است که در دو جلد توسط ۲۴۰ محقق خوزستانی به نگارش درآمده است، می‌باشد. در این دانش نامه یک میلیون کلمه در خصوص رشادت مردم استان در دفاع مقدس به رشته تحریر در آمده است.

سردار میرحاحتی خاطر نشان کرد: ثبت ۱۳ نقطه یادمانی دفاع مقدس خوزستان در فهرست آثار ملی، تحویل احکام هیات امنای شهدای گمنام استان، آغاز نگارش تایرخ شفاهی بهداری جنوب، دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، عطر افشانی و گلباران مزار شهدای دفاع مقدس، اجتماع مردم آبادان در سالروز شکست حصر آبادان در ۵ مهر، برگزاری سالگرد شکست حصر سوسنگرد در ۹ مهر و حضور ۱۳۵ استاد دفاع مقدس در ۷۰ دانشگاه استان از یدگر برنامه مهم هفته دفاع مقدس در استان است.

وی با بیان اینکه ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه پاسخ قاطع بر تجاوزگری صیهونیست‌ها داد، گفت: در هفته دفاع مقدس مراسم بزرگداشت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه استان خوزستان برگزار خواهد شد و از خانواده‌های این شهدای گرانقدر تجلیل خواهد شد.