به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب در جلسه کمیته فنی برداشت و تحویل محصول چغندرقند گفت: امسال ۴ هزار و ۴۱۸ هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت محصول چغندرقند اختصاص یافته است و پیش بینی می‌شود حدود ۲۵۰ هزار تن چغندرقند از اراضی زیر کشت این محصول برداشت شود.

وی با اشاره به تاکیدات ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر ضرورت توسعه کشاورزی هوشمند و دانش بنیان افزود: با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و وجود خشکسالی بمنظور مدیریت بهینه مصرف آب، ارتقاء بهره وری و پایداری تولیدات بخش کشاورزی، افزایش عملکرد در واحد سطح، توسعه کشت‌های متراکم و سیستم‌های نوین آبیاری را در کشت چغندرقند در اولویت قرار داده‌ایم، در همین راستا امسال ۴۹۰ هکتار از مزارع چغندرقند با آرایش ۶۰×۴۰ و ۴۶۰ هکتار با آرایش ۵۰×۲۵ همراه با نوار آبیاری تی تیپ کشت شده است.

مقدم عنوان کرد: در راستای حمایت از چغندرکاران هماهنگی‌های لازم با کارخانه قند میاندوآب و نمایندگی کارخانه قند ارومیه درخصوص تحویل محصول چغندرقند تولیدی زارعین منطقه انجام گرفته است و مهندسین ناظر کشاورزی بعنوان نماینده مدیریت جهاد کشاورزی از تاریخ شروع دوره بهره برداری این محصول در کارخانجات قند جهت نظارت بر روند تحویل و عیارسنجی چغندرقند حضور می‌یابند.