نماینده مردم ارومیه و رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی وضعیت شاخصهای این بخش به استان سفر میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه و رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی در نشست مطبوعاتی گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در استان از نزدیک در جریان مشکلات بخش خصوصی، صنعتگران و فعالان اقتصادی قرار خواهند گرفت.
حاکمممکان خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون در شهرهای استان حضور یافته و اقدام به احصای مشکلات کرده و در صورت لزوم قانون جدیدی برای حل مشکلات در آینده وضع خواهند کرد.
وی بازدید میدانی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را از دیگر برنامههای این سفر عنوان کرد و گفت: اعضای کمیسیون از صنایع و واحدهای تولیدی استان بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت این صنایع قرار خواهند گرفت.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای کمیسیون از مرز سرو ارومیه هم بازدید خواهند کرد گفت: مرز سرو، یک ظرفیت بوده و علاوه بر ظرفیت ترانزیتی، مسیر مناسبی برای تردد با کشورهای همجوار از جمله عراق و ترکیه است.
حاکم ممکان ادامه داد: شناخت چالشها، مشکلات و بازدید میدانی از جمله اهداف سفر اعضای کمیسیون اقتصادی به استان است.
وی افزود: پس از دیدار با فعالین اقتصادی، بخش خصوصی و دیگر بخشهای اقتصادی در آیندهای نزدیک، مسئولان استانی به تهران دعوت شده و با حضور آنها مصوبهای در راستای حل مشکلات احصا شده توسط اعضای کمیسیون انجام میگیرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به ظرفیت مرز اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی از ظرفیت مهمی، چون مرز برخوردار است ظرفیتی که میتوان از آن به نحو مطلوبی استفاده کرد و حتی در دور زدن تحریمها از ان بهره برد.
حاکم ممکان شنیدن و حل مشکلات مرزنشینان و فعالان حوزه تجارت مرزی را هم دیگر برنامهای عنوان کرد که دراین سفر دنبال خواهد شد و تلاش براین است مشکلات مرزنشینان حل و حرفهای آنها شنیده شود.
وی به حضور مسئولان و مدیران مناطق آزاد همراه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در استان اشاره کرد و افزود: مدیران مناطق آزاد هم از مناطق آزاد استان بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیتهای این مناطق قرار خواهند گرفت.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیر ساختهای لازم وجود ندارد تا استان به هاب اقتصادی تبدیل شود، افزود: مباحث اقتصادی یکی از مشکلات اساسی کشور و استان است و باید فرصتی برای مردم استان فراهم شود تا مشکلات اقتصادی آنها حل شود.