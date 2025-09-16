در قالب پویش «به عشق پیامبر(ص) می بخشم»، ۱۵۰۰ زندانی مالی و غیرعمد خراسان رضوی آزاد می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نشست خبری، با تشریح برنامه‌های پویش مردمی «به عشق پیامبر(ص) می‌بخشم» گفت: برای آزادی ۱۵۰۰ زندانی غیرعمد در استان، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این مبلغ از طریق کمک‌های مردمی و نیکوکاران تأمین خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد سلطانی افزود: با اولویت‌بندی پرونده‌ها و بررسی دقیق شرایط، ابتدا زندانیانی که بدهی‌های کمتری دارند و مدت بیشتری در زندان به سر برده‌اند، آزاد می‌شوند و سپس با افزایش میزان کمک‌های مردمی، امکان آزادی دیگر زندانیان نیز فراهم خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: تاکنون بیشتر فعالیت‌های آزادسازی زندانیان در ماه مبارک رمضان و به نام «جشن گلریزان» برگزار می‌شد، اما امسال برای نخستین بار هم‌زمان با سالروز میلاد پیامبراعظم (ص) و در قالب پویش «به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم»، این برنامه در سطح ملی دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد سلطانی افزود: نیکوکاران برای شرکت در این طرح می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت و شبا ستاد دیه خراسان رضوی واریز کنند.