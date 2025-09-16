اقامه نماز باران در حرم مطهر رضوی
نماز استسقاء (طلب باران)، با حضور جمعی از زائران و مجاوران رضوی، در مسجد جامع گوهرشاد حرم مطهر امام رضا (ع) اقامه شد.
، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز تخصصی نماز حرم مطهر رضوی در حاشیه برگزاری این آئین معنوی گفت: نماز استسقاء، یکی از سنتهای والای اسلامی است که خواندن آن در مواقع خشکسالی و کمآبی، مورد تأکید ویژه پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) بوده است.
محمدرضا بیناباجی افزود: با ادامه خشکسالی در نقاط مختلف کشور و طلب بارش رحمت الهی، نماز استسقاء در ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد و به امامت حجتالاسلام والمسلمین حسینی زهان برگزار شد.
او ادامه داد: در این مراسم زائران حرم مطهر رضوی با دلهایی لبریز از امید، دستهای نیاز خود را به سوی آسمان، بلند و برای نزول باران و رهایی از خشکسالی دعا کردند.
رئیس مرکز تخصصی نماز حرم مطهر رضوی تصریح کرد: این مرکز به منظور عمل به این دستور الهی برای برگزاری نماز استسقاء اقدام کرده است و این نماز هر هفته روزهای دوشنبه، بعد از اقامه نماز ظهر و عصر، در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی اقامه میشود.
بیناباجی ادامه داد: قبل از اقامه این نماز، کارشناس احکام حاضر در مراسم، با بیان فلسفه و ضرورت نماز استسقاء، به شرح احکام و آداب آن پرداخت و به سفارشات معصومین (ع) درخصوص اخلاص، استغفار و توجه به نیازمندان تأکید کرد.
این آئین معنوی با دعای خیر زائران و مجاروان حرم مطهر رضوی برای پیروزی جبهه مقاومت به ویژه رزمندگان اسلام، شفای بیماران و عزت و سربلندی همه مسلمین جهان به پایان رسید.