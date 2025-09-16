کردستان؛

بر پایی ۱۲۵ پایگاه ثابت و سیار در جشن عاطفه ها

در آستانه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، ۱۲۵ پایگاه ثابت و سیار، کمک‌های مردمی برای دانش آموزان نیازمند در سطح استان را در قالب جشن عاطفه‌ها جمع آوری می‌کنند.