پخش زنده
امروز: -
در آستانه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، ۱۲۵ پایگاه ثابت و سیار، کمکهای مردمی برای دانش آموزان نیازمند در سطح استان را در قالب جشن عاطفهها جمع آوری میکنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان با بیان اینکه پایگاههای جمع آوری کمکهای خیرین از جمعه هفته گذشته در استان فعال شده است، گفت: مرحله بعدی جشن عاطفه ها اول مهر در مدارس استان برگزار می شود.
طوسی از تامین مایحتاج تحصیلی حدود 25 هزار دانش آموز تحت پوشش این نهاد هم خبرداد.
مدیرکل کمیته امداد استان اضافه کرد: برای جمع آوری کمکهای مردمی در جشن عاطفههای امسال در کنار تمام ادارات اجرایی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، مراکز نیکوکاری در سطح استان نیز در این زمینه اقدام می کنند.
طوسی افزود: شماره کارت ۷۷۴۳ ۹۹۹۶ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷ و شماره گیری کد دستوری ۰۸۷#* ۸۸۷۷* برای دریافت کمکهای مردمی به صورت غیرحضوری در نظر گرفته شده است.
سال گذشته در جشن عاطفه ها 14 میلیارد و 500 میلیون تومان کمکهای مردمی جمع آوری شد.