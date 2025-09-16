پخش زنده
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی گفت: ۳۰ پرونده تجدید بنا در ارارضی کشاورزی استان بررسی و تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ صفر حسین زاده افزود: در نشست بررسی پروندههای تجدید بنا ۳۰ فقره پروندههای ارجاعی مربوط به درخواستهای تجدید بنا در اراضی کشاورزی و تغییر کاربری قانونی، با هدف تسریع در روند رسیدگی و رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی، بررسی شد.
مدیر امور اراضی استان خاطرنشان کرد: "در همین راستا، با تشکیل کارگروههای تخصصی و بهرهگیری از جدیدترین سامانههای مکانیزه، روند بررسی این پروندهها با حساسیت و دقت بیشتری پیگیری میشود تا کوچکترین تخلفی در این زمینه صورت نپذیرد.
وی افزود: صیانت از اراضی کشاورزی یک وظیفه حاکمیتی و ملی است. بررسی پروندههای تجدید بنا در این اراضی با حساسیت بالا و مطابق قوانین صریح انجام میشود تا ضمن پاسخگویی به نیازهای مشروع بهرهبرداران، کوچکترین خدشهای به این سرمایههای استراتژیک وارد نشود.