به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛یلدا میرزاده، مسئول تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه، از نظارت مستمر و دقیق کارشناسان بر فرآیند فک پلمپ و توزیع مرغ منجمد در سطح شهرستان خبر داد.

وی افزود: هدف ما حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها است. کارشناسان ما در حال حاضر بر روند فک پلمپ کالاها نظارت دارند تا اطمینان حاصل کنیم که توزیع مرغ منجمد به صورت منصفانه و بدون تخلف انجام می‌شود.

میرزاده تصریح کرد: در این مسیر، تمامی مراحل از جمله نمونه‌برداری و بررسی کیفیت کالا، هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط و نظارت بر رعایت قیمت‌های مصوب در بازار انجام می‌شود که این اقدامات در راستای حمایت از مصرف‌کننده و تثبیت بازار انجام می‌گیرد و امیدواریم نتایج مطلوبی در کنترل عرضه و تضمین سلامت عمومی داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، تلاش می‌کنیم بازار مرغ منجمد در ارومیه با کمترین تخلف و بیشترین رضایت شهروندان اداره شود.