سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه شنبه (۲۵ شهریور ۱۴۰۴) به سوالات خبرنگاران در خصوص موضوعات حقوقی و آخرین وضع پروندههای مختلف قضایی پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، جهانگیر گفت: بنا بر بیانات مقام معظم رهبری میتوان بر چند نکته تاکید کرد، امروز کشور در مسیر همدلی و همافزایی قوا قرار گرفته و پشتوانه انسجام و اتحاد میتواند مسیر مقدسی برای کمک بیشتر به مردم در تمام حوزهها باشد تا از تهدیداتی که دشمن به تصور خود میخواهد برای ایران خلق کند انقلاب و جمهوری اسلامی از این مسیر با قوت و قدرت عبور کند.
وی ادامه داد: بنابراین همه وظیفه داریم که سهم خود را در ارتقای این اتحاد، انسجام و اجماع ایفا کنیم یک کارگر با تلاش بیشتر خود در محیط کار، یک کارمند با تلاش مضاعفی که میکند میتواند این سهم را به درستی ایفا کند و مسئولین نیز بنا به وظایفی که بر عهده دارند باید سهم خود را نسبت به مردم، اسلام و انقلاب ادا کنند.
حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری اخیر قرار خواهند گرفت
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عفوی که رهبر انقلاب به مناسب هزار و پانصدمین میلاد نبی مکرم اسلام (ص) با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا موافقت کردند، اظهار کرد: عفو معیاری برای بار دوم در دوره تحول و تعالی رئیس قوه قضاییه اتفاق افتاد که مورد موافقت معظم له قرار گرفت.
جهانگیر با بیان اینکه این عفو نشان از نگاه پدرانه رهبر انقلاب و نمادی از رافت اسلامی در عین قاطعیت است که نظام اسلامی دارد، افزود: عفو معیاری در این برهه تاریخی صورت گرفته و تمام بزرگان، نویسندگان و صاحبنظران باید در این خصوص بنویسند و اطلاع رسانی کنند.
وی افزود: یکی از ویژگیهای برجسته عفو معیاری این است که محکومین جرایم امنیتی شامل این عفو شدند. در دو جا شما میتوانید این مشمولین رو ببینید؛ یکی در بند الف نامهای که ریاست قوه قضاییه خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردند و مورد موافقت قرار گرفت، در آنجا بیان میکند که محکومیت محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضع گیری مخالف مصالح کشور و یا اقدام ضد امنیتی باشند و یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقدامی در جهت مقابله با دشمن بر نداشته باشند و همسو با انسجام داخلی حرکت کرده باشند یا فعالیت معارضه آمیز نداشته باشند، مشمول این عفو و رأفت اسلامی قرار میگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت: دسته دوم؛ محکومین جرایم امنیتی علیه امنیت داخلی و خارجی هستند که در این عفو معیاری از درجه سه و بالاتر استثنا شده از عفو یعنی آنها مشمول عفو نمیشوند، اما محکومین جرایم عدم امنیت داخلی و خارجی که از درجه ۴ و پایینتر یعنی چهار و پنج و شش و اینها باشند اینها با رعایت استثنایی که در تبصره پیش بینی شده که موضوع جاسوسی و اینها نباشد این افراد میتوانند از عفو برخوردار شوند.
عفو میتواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اثرات سیاسی و اجتماعی عفو افزود: این عفو میتواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند و به ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. دامنه این عفو تنها شامل افرادی که در حال تحمل حبس هستند نمیشود، این عفو افراد در حال تحمل حبس، محکومین دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی را در بر میگیرد و هم شامل محکومینی است که ممکن است به دلایل مختلف، محکومیت جزای نقدی، بدل از جزای نقدی، یا آماده برای حبس بوده راشامل میشود، پس در عفو معیاری دامنه عفو شامل محبوسین نبوده، بلکه محکومین جزای نقدی و محکومین به شلاق تعزیری را هم در بر داشته است.
جهانگیر گفت: در شرایط کنونی، جامعه اسلامی با وحدتی دشمن شکن نمایشی از اقتدار و عزت و اعتبار ملی را در پشتیبانی از دین، کشور و نظام به نمایش میگذارد این عفو میتواند فضای سیاسی کشور را منسجمتر کند. همچنین، این فرصت را برای محکومینی که به دلایل مختلف مرتکب جرم شدهاند و اکنون تمایل به جبران و مشارکت در ساختن کشور دارند، فراهم میآورد. این امر میتواند نقش مهمی در انسجام ملی، کمک به خانوادهها و نقشآفرینی مثبت در جامعه ایفا کند و در نهایت به نفع کشور و نظام اسلامی باشد.
جهانگیر در مورد تعداد عفوشدگان اخیر گفت: آمار دقیق این افراد پس از بررسی در هیئتهای عفو استانی و ستاد مرکزی اعلام خواهد شد. برآورد اولیه براساس پیگیری که از دادگستری استانها، سازمانهای قضایی نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی و زندانها داشتم، ۶۰ الی ۷۰ هزار نفر حداقل مشمول عفو و تخفیف مجازات در این عفو معیاری قرار خواهند گرفت.
وی درباره آخرین وضع پرونده متهمان شستا نیز افزود: مکاتبات و احضاریههای متعددی به مجلس شورای اسلامی صادر شده برای ارائه مستندات و شعبه مذکور منتظر دریافت مستندات از کمیسیون اصل ۹۰هستیم که امیدواریم هر چه زودتر پیگیری کنند و مستندات را به شعبه مربوطه برسانند.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضع پرونده چای دبش درباره دو وزیر متهم پرونده، گفت: به محض بررسی وکلای این افراد و رد ادعای وکلا، به زندان معرفی خواهند شد، اما درباره اجرائیات مالی تمامی متهمان ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند و با توجه به برجا بودن اتهامات در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات انجام شده و درباره اموال رهنی ابلاغیهها به بانکها انجام شده و مابقی اقدامات در حال انجام است.