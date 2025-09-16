پخش زنده
کارشناس هواشناسی گفت: امروز آسمان استان قم، صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد شدید و در پارهای نقاط گرد و خاک خواهد بود.
سعید اسماعیلی افزود: فردا نیز آسمان صاف و در برخی ساعات شاهد وزش باد و غبار محلی خواهیم بود.
وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۵ درجه و فردا ۳۴ درجه سانتیگراد است.