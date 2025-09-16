معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد: در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن ۴۰ واحد نمونه صنعتی و معدنی کشور تجلیل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا علمداریزدی در نشست هماهنگی برگزاری مراسم ملی صنعت و معدن در یزد اظهار کرد: مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن ۱۴۰۴ در تاریخ نهم مهرماه با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری و استانی در یزد برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف این رویداد گفت: این مراسم برای قدردانی از فعالان صنعت و معدن و ایجاد بستری برای تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی برگزار می‌شود.

معاون استاندار افزود: در این مراسم که با حضور مقامات کشوری و مدیران استانی برگزار خواهد شد، از ۴۰ واحد نمونه کشور در بخش‌های مختلف تجلیل می‌شوند.

علمدار یزدی در پایان خاطرنشان کرد: تبادل نظر درباره راهکار‌های توسعه این بخش کلیدی اقتصاد، هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از دیگر اهداف برنامه‌ریزی شده در این مراسم است.