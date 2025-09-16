مدیر کل امور روستایی و شورا‌های استانداری آذربایجان شرقی بر سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار در روستا‌ها به منظور ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان و جلوگیری از مهاجرت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رسول خدابخش در نشست با بخشداران استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه روستا‌های استان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالایی دارند اظهار کرد: برای کمک به توسعه اقتصاد روستایی و جلوگیری از مهاجرت باید سرمایه‌گذاران به این مناطق هدایت شوند.

وی بیان کرد: بخشداران محور اصلی توسعه پایدار روستایی بوده و نقش اساسی در عمران و توسعه مناطق روستایی دارند و باید زمینه بهره وری حداکثری از منابع مالی محدود روستا‌ها را فراهم کنند.

وی افزود: بخشداران باید نسبت به جذب سرمایه‌گذار و همچنین جلب مشارکت‌های مردمی در اجرای پروژه‌های عمرانی توجه ویژه داشته باشند تا روند تکمیل و بهره‌برداری طرح‌ها سرعت گیرد.

خدابخش ادامه داد: فعالیت بخشداران در حوزه اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش‌های مختلف باید با برنامه باشد تا با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گامی موثر در مسیر رشد متوازن برداشته شود.

وی جلب مشارکت مردم در امور فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز ایجاد زمینه‌های لازم برای این مشارکت را از مهمترین وظایف بخشداران دانست و اضافه کرد: هیچ طرحی بدون همراهی مردم به نتیجه نمی‌رسد و بخشداران باید با ارتباط مستمر و شفاف اعتماد عمومی را جلب کنند.

مدیر کل امور روستایی و شورا‌های استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: بخشداری‌ها محوری‌ترین نقش را در مدیریت مناطق بر عهده دارند و وظایف تعریف‌ شده برای بخشداران و دهیاران در صورت اجرا به شکل صحیح رضایت شهروندان را به همراه خواهد داشت.

خدابخش با تاکید بر ضرورت تعامل نزدیک بخشداران با شورا‌های اسلامی خاطرنشان کرد: بخشداران باید با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بهینه منابع بر روند اجرای طرح‌های عمرانی نیز نظارت دقیق داشته باشند.

وی همچنین بر توجه ویژه بخشداران به موضوعات فرهنگی و اجتماعی در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی تاکید کرد.