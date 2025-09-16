به گزارش؛ «حشمت عزیزان» مدیرکل جهاد کشاورزی استان در اولین جشنواره تولید عسل در ایلام با اشاره به اینکه ۱۸۸ هزار کلونی عسل در استان داریم اظهار داشت: سالانه بالغ بر هزار و ۵۰۰ تن عسل مرغوب در استان تولید می‌شود.

وی ادامه داد: بیش از ۱۸۰۰ نفر در این حوزه اشتغال دارند که با راه اندازی صنایع تبدیلی، این میزان قابل افزایش است.

عزیزان مطرح کرد: بیش از دو سوم عسل استان ظرفیت صادرات دارد.

گفتنی است با توجه به نوع شهد گل‌های مورد استفاده توسط زنبورها، انواع عسل مثل گَوَن، گشنیز، کُنار و آویشن در استان تولید و روانه بازار‌های مصرف می‌شود.

استان ایلام با توجه به شرایط اقلیمی مساعد برای پرورش زنبور و تنوع بالای گیاهی، یکی از باکیفیت‌ترین و مرغوب‌ترین عسل‌های کشور را تولید می‌کند.