تولید بیش از هزار تن عسل در ایلام
مدیرکل جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: سالانه بالغ بر هزار و ۵۰۰ تن عسل مرغوب در استان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حشمت عزیزان» مدیرکل جهاد کشاورزی استان در اولین جشنواره تولید عسل در ایلام با اشاره به اینکه ۱۸۸ هزار کلونی عسل در استان داریم اظهار داشت: سالانه بالغ بر هزار و ۵۰۰ تن عسل مرغوب در استان تولید میشود.
وی ادامه داد: بیش از ۱۸۰۰ نفر در این حوزه اشتغال دارند که با راه اندازی صنایع تبدیلی، این میزان قابل افزایش است.
عزیزان مطرح کرد: بیش از دو سوم عسل استان ظرفیت صادرات دارد.
گفتنی است با توجه به نوع شهد گلهای مورد استفاده توسط زنبورها، انواع عسل مثل گَوَن، گشنیز، کُنار و آویشن در استان تولید و روانه بازارهای مصرف میشود.
استان ایلام با توجه به شرایط اقلیمی مساعد برای پرورش زنبور و تنوع بالای گیاهی، یکی از باکیفیتترین و مرغوبترین عسلهای کشور را تولید میکند.