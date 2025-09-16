به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم شطرنج شهرستان بانه که به عنوان نماینده استان کردستان در مسابقات قهرمان کشوری حضور پیدا کرده بود، موفق به کسب دو مدال زرین طلا شد.

این رقابت‌ها با حضور ۱۷۶ شطرنج باز از استان‌های مختلف به مدت دو روز به میزبانی استان آذربایجان غربی و در شهر ارومیه این استان برگزار شد..

براین اساس، «محمدباقر قصاب پور» نماینده استان کردستان ضمن افزایش ریتینگ برق آسا مقام اول و نشان طلای ریتینگ زیر ۱۵۰۰ کشوری در بخش برق آسا را کسب کرد.

محمد رحمتی» دیگر نماینده استان کردستان جایگاه نخست و نشان زرین طلای ریتینگ زیر ۱۵۰۰ کشوری در بخش سریع را بدست آورد و ضمن افزایش ۱۰۴ واحدی ریتنگ خود در رپید، ریتینگ بین المللی در برق آسا را نیز به کارنامه خود در این مسابقات اضافه کرد.

اهورا مخلص و ایمان احمدی دو نماینده دیگر استان نیز افزایش ۲۵ واحدی ریتینگ در رپید و کسب ریتینگ در برق آسا و ریتینگ بین المللی در رپید را به نام خود ثبت کردند.