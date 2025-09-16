پخش زنده
امروز: -
وزیر نیرو از احداث نخستین نیروگاه گازی کلاس H کشور در طرشت با چهار واحد خبر داد و گفت: واحدهای جدیدی در نکا، چادرملو، یزد، کرمان، گلگهر، خرمآباد، لرستان و بوشهر با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات به بهرهبرداری رسیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عباس علیآبادی»، امروز (سهشنبه، ۲۵ شهریور) در آیین افتتاح طرحهای توسعهای گروه مپنا در نیروگاه سیکل ترکیبی پرند، گفت: نیروگاه پرند نماد همه دستاوردهای دانشبنیان است و تقریباً هر طرح نوآورانهای که در صنعت برق دنبال کردهایم، در این نیروگاه به مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: برای نخستین بار مصرف آب در این نیروگاه کاهش یافته است. این نیروگاه ابتدا توسط دولت ساخته شد و پس از آن بهعنوان بخشی از دیون به مپنا واگذار شد. مپنا نیز با ارتقاء تجهیزات، آن را وارد چرخه ترکیبی کرد. همچنین اولین صندوق پروژه با سرمایهگذاری مردم برای این نیروگاه ایجاد شد.
وزیر نیرو با اشاره به دستاوردهای پرند در کاهش زمان تعمیرات و ارتقای بهرهبرداری تصریح کرد: این نیروگاه جایگاه ویژهای در تاریخ صنعت برق خواهد داشت.
علیآبادی همچنین به طرحهای جدید وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: نخستین نیروگاه گازی کلاس H کشور در طرشت با چهار واحد در دست احداث است. علاوه بر این، واحدهای جدیدی در نکا، چادرملو، یزد، کرمان، گلگهر، خرمآباد، لرستان و بوشهر با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات به بهرهبرداری رسیدهاند. نیروگاههای کوچکتری نیز در اندیمشک (۳۰ مگاوات) و کرمان (۴۲ مگاوات) افتتاح شدهاند.
وی ادامه داد: واحدهای نیروگاهی متعددی نیز در شهرهای مختلف شامل دوکوهه (۴۰ مگاوات)، شهید سلیمانی کرمان (۴۰ مگاوات)، فردوسی (۹۰ مگاوات)، پرسسر (۳۰ مگاوات)، راشد تربتحیدریه (۳۲ مگاوات)، پرند (۹۰ مگاوات)، فولاد مبارکه (۶۰ مگاوات)، ستوانیه زنجان (۶۰ مگاوات)، حافظ (۳۴ مگاوات)، ارومیه (۱۷ مگاوات) و سبلان (۴۲ مگاوات) افتتاح شده که مجموعاً حدود ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزودهاند.
وزیر نیرو با بیان اینکه برای نخستین بار ریلگذاری نیروگاههای خورشیدی در هزار نقطه کشور آغاز شده است، گفت: هر هفته ۱۰۰ مگاوات از این نیروگاهها وارد مدار میشود و تا پایان هفته جاری ظرفیت بهرهبرداری به ۲۰۰ مگاوات خواهد رسید. همچنین اقدامات ارزشمندی در زمینه ذخیرهسازی انرژی، توسعه شبکه و رفع محدودیتهای انتقال با کمترین هزینه و بر پایه دانش انجام شده است.
افتتاح ۱۸۵ پروژه با ارزش ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در ۲۹ سفر استانی
وی با اشاره به دستاوردهای سفرهای استانی وزارت نیرو گفت: در ۲۹ سفر استانی، تاکنون ۱۸۵ پروژه با ارزش ۱۰۵ هزار میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی ۲۵ پروژه دیگر با سرمایهگذاری ۲۳۵ هزار میلیارد تومان آغاز شده است. همچنین تا پایان امسال، ۱۰۶ پروژه در حوزه آب و آبفا به ارزش ۱۰۹ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید.
علیآبادی تأکید کرد: بازچرخانی آب یکی از سیاستهای اصلی وزارت نیروست. با توجه به ورود کشور به دورهای از خشکسالی شدید، باید برای شرایط سختتر آماده شویم و در این مسیر از همه فناوریهای نوین استفاده کنیم.
وزیر نیرو با اشاره به چالش ناترازی برق گفت: این مشکل از سالهای گذشته وجود داشته و ریشه در مشکلات اقتصادی صنعت برق دارد. در تلاش هستیم با اصلاح این شرایط، ظرفیتهای عظیم صنعت برق را بیش از پیش در خدمت رشد و تعالی کشور عزیزمان ایران قرار دهیم.