مراسم تشییع پیکر امید جهان، خواننده جوان موسیقی پاپ سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، با حضور جمعی از هنرمندان و دوست‌داران این هنرمند از مقابل تالار وحدت برگزار شد.

عکاس : زهرا صباغی