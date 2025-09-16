امروز: -
مراسم تشییع پیکر امید جهان

مراسم تشییع پیکر امید جهان، خواننده جوان موسیقی پاپ سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، با حضور جمعی از هنرمندان و دوست‌داران این هنرمند از مقابل تالار وحدت برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ - ۱۲:۵۰
برچسب ها: تشییع پیکر ، خواننده پاپ ، تالار وحدت
