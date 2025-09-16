به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری و در زمینی به وسعت ۲ هکتار اجرا خواهد شد و طبق برنامه، در مدت ۱۲ ماه به بهره‌برداری می‌رسد، با راه‌اندازی این واحد صنعتی، ۱۱۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد.

استاندار همدان با اشاره به علاقه سرمایه‌گذاران چینی برای حضور در این استان گفت: ساخت این کارخانه ضمن کاهش سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار واردات خمیر الکترود و صرفه‌جویی ارزی، زمینه توسعه صنایع معدنی و فلزی استان را فراهم می‌کند.

حمید ملانوری شمسی افزود: استان همدان به عنوان استانی معدنی، کشاورزی و برخوردار از ظرفیت‌های بالادستی و پایین‌دستی در حوزه معدن، صنایع تبدیلی و گردشگری، بستری آماده برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

او تأکید کرد: ما حمایت همه‌جانبه خود را در زمینه صدور مجوزها، تأمین زیرساخت‌ها و تسریع در روند اداری اعلام می‌کنیم.

بر اساس تفاهم انجام‌شده، در مدت دو هفته آینده مراحل اداری شامل ثبت شرکت، صدور پروانه کار و انتقال دفتر مرکزی سرمایه‌گذار از کرمانشاه به همدان آغاز خواهد شد تا این طرح هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.