به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور جمعی از مسئولان و خانواده‌های دانش آموزان در آئینی از نفرات برتر کنکور سراسری و ورودی دانشگاه فرهنگیان در گچساران تجلیل شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گچساران در این آئین گفت: در این مراسم از ۴۱ نفر رتبه برتر کنکور سراسری و ۲۹ نفر ورودی دانشگاه فرهنگیان تجلیل شد.

مرضیه قنواتیان افزود: در آزمون کنکور سراسری امسال از دو رتبه تک‌رقمی در استان کهگیلویه و بویراحمد یک رتبه در شهرستان گچساران بود.

قنواتیان با بیان اینکه در آزمون کنکور سال گذشته ۳۸ نفر در شهرستان گچساران حائز رتبه تراز عالی شدند، اضافه کرد: خوشبختانه در آزمون کنکور امسال این آمار با اضافه شدن ۱۳ نفر به ۴۱ نفر افزایش‌یافت.

وی با اشاره به اینکه امسال بیش از ۸۰ درصد قبولی‌ها در شهرستان گچساران متعلق به مدارس فرزانگان و شهید بهشتی دوگنبدان است، ادامه داد: در مدارس غیردولتی نیز شاهد قبولی دانش آموزان این مدارس در رشته‌های معتبر بودیم.