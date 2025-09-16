این سفر در ادامه و در پاسخ به سفر خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی به تهران در فروردین ۱۴۰۴ و در چارچوب افزایش همکاری‌های دوجانبه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای علی باقری کنی، معاون بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی و آقای محمد علی بک دستیار خلیج فارس وزیر امور خارجه، آقای لاریجانی را در این سفر همراهی می کنند.



دیدار با مقامات عالی رتبه عربستان (از جمله وزیر دفاع) و همچنین رایزنی پیرامون «گسترش همکاری های اقتصادی» از جمله دستور کار های این سفر است.



ریاض، سومین مقصد رایزنی های بین المللی دبیر شورای عالی امنیت ملی است؛ آقای لاریجانی در مرداد ماه به بغداد و بیروت سفر کرده بود.