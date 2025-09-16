رقابت‌های کونگ فوی قهرمانی و انتخابی تیم ملی بانوان جوانان کشور به میزبانی سنندج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات کونگ فوی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی رده سنی جوانان بخش بانوان به مدت دو روز به میزبانی استان کردستان و در شهر سنندج برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها در رده سنی جوانان و در هفت وزن: ۴۵، ۵۱، ۵۹ و ۶۸ کیلوگرم برگزار می‌شود.

بیش از ۲۵۰ کونگ فوکار به نمایندگی از استان‌های سراسر کشور در این رقابت‌ها حضور دارند و به مدت دو روز پیکار‌های خود را در سالن آزادی شهر سنندج برگزار خواهند کرد.

با اعلام فدراسیون کونگ فو و هنر‌های رزمی نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور در شهرستان سنندج به اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کونگ فوی جوانان دختران ایران جهت شرکت در مسابقات فراملی دعوت خواهند شد.