رقابتهای کونگ فوی قهرمانی و انتخابی تیم ملی بانوان جوانان کشور به میزبانی سنندج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات کونگ فوی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی رده سنی جوانان بخش بانوان به مدت دو روز به میزبانی استان کردستان و در شهر سنندج برگزار خواهد شد.
این رقابتها در رده سنی جوانان و در هفت وزن: ۴۵، ۵۱، ۵۹ و ۶۸ کیلوگرم برگزار میشود.
بیش از ۲۵۰ کونگ فوکار به نمایندگی از استانهای سراسر کشور در این رقابتها حضور دارند و به مدت دو روز پیکارهای خود را در سالن آزادی شهر سنندج برگزار خواهند کرد.
با اعلام فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور در شهرستان سنندج به اولین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کونگ فوی جوانان دختران ایران جهت شرکت در مسابقات فراملی دعوت خواهند شد.