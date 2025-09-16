پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رئیس اداره آب و فاضلاب ناحیه یک خوی از رفع سه مورد ترکیدگی در شبکه توزیع آب شهرک ولیعصر خبر داد و گفت این عملیات به منظور جلوگیری از هدررفت آب و تأمین پایدار نیاز مشترکین انجام گرفت.
اکبر مددی رئیس اداره آب و فاضلاب ناحیه یک با اعلام این خبر اظهار داشت:در روزهای اخیر سه مورد ترکیدگی در شبکه آبرسانی شهرک ولیعصر رخ داد که با حضور سریع و بهموقع اکیپ تعمیرات، تمامی موارد در کمترین زمان ممکن برطرف شد.
وی افزود:با اجرای این عملیات، علاوه بر جلوگیری از هدررفت حجم قابل توجهی از آب شرب، مشکل افت فشار و قطعی آب در برخی نقاط شهرک نیز برطرف گردید.
مددی در ادامه تأکید کرد: رفع حوادث شبکه یکی از برنامههای مستمر شرکت آب و فاضلاب است و تلاش میشود تا با حضور شبانهروزی گروههای تعمیراتی، در کوتاهترین زمان پاسخگوی مشکلات مشترکین باشیم.