با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها هزار و ۵۰۰ بسته تحصیلی، بین دانش آموزان کم برخوردار استان توزیع کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «اسما وحیدنیا» مسئول بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفهها با اشاره به اینکه به مناسبت بازگشایی مدارس بین دانش آموزان نیازمند هزار و ۵۰۰ بسته کمک تحصیلی توزیع شد اظهار داشت: برای هر بسته تحصیلی شامل کیف و نوشت افزار ۶۰۰ هزار تومان هزینه شده و در مجموع یک میلیارد تومان برای این بستهها از طریق خیرین و نیکوکاران در استان جمع آوری و بین نیازمندان و اقشار آسیب پذیر توزیع شده است.