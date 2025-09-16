پخش زنده
استان کرمانشاه امسال با تولید ۱۱۱ هزار تن نخود و سطح زیرکشت ۱۶۰ هزار هکتار صدرنشین کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: سطح زیر کشت نخود در استان ۱۶۰ هزار هکتار (۶۶ هزار هکتار پاییزه و ۹۴ هزار هکتار بهاره) است و شهرستانهای کرمانشاه، سنقروکلیایی، اسلامآبادغرب، دالاهو و روانسر بیشترین سهم را دارند.
سعید کریمی افزود: توسعه کشت پاییزه، معرفی ۵ رقم بذر اصلاحشده، ایجاد زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی برای کاهش خامفروشی و رفع مشکلات نوسان قیمت و ممنوعیت صادرات از اولویتهای این سازمان است.
برداشت نخود بهصورت دستی و مکانیزه انجام شده و برای ۱۵۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.