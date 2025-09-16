گاز محلات تنگگ ۱، ۲ و ۳ به علت تعمیرات از امروز قطع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر اعلام کرد: به علت آسیب‌دیدگی خط اصلی لوله گاز در پی عملیات پیمانکار اداره کل آب و فاضلاب استان بوشهر، جریان گاز ورودی به این محلات از صبح امروز تا اطلاع ثانوی به منظور انجام تعمیرات اساسی قطع می‌شود.

از اهالی محترم محلات تنگک تقاضا می‌شود از هر گونه دستکاری در علمک گاز و تجهیزات نصب شده در املاک شخصی خودداری کنند.

همچنین در صورت بروز هر نوع حادثه یا نیاز به راهنمایی با شماره ۱۹۴ مرکز امداد گاز تماس بگیرند.