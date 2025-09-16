به گزارش خبرگزاری صداوسیما نماینده سازمان هواشناسی کشور سه پیشنهاد برای تدوین برنامه راهبردی پنج ساله سازمان جهانی هواشناسی برای دوره (۲۰۳۱-۲۰۲۸) ارائه کرد که با استقبال اتحادیه منطقه ۲ این سازمان در آسیا همراه شد.

احد وظیفه در کارگاه منطقه ای سازمان جهانی هواشناسی که برای تدوین برنامه راهبری WMO به صورت ویدئو کنفرانس با حضور کشورهای منطقه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به تغییراتی که اکنون در حوزه آب و هوا و فناوری های مرتبط با آن در جهان نظاره می شود، باید تطبیق بیشتری بین رویدادهای جدید و استفاده از ظرفیتهای نوین ایجاد شود.

وی افزود: افزایش دیجیتالی شدن جهان و تأثیرگذاری هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، و رایانه‌های فوق‌پیشرفته می تواند چالش‌های جدیدی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند.

وظیفه افزود: فناوری‌های جدید، به‌ویژه در بخش آموزش، باید در کشورهای در حال توسعه با حضور متخصصان و مربیان مجرب ایجاد یا توسعه یابد.

وی اضافه کرد: سازمان‌های هواشناسی در سراسر جهان، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، شاید هنوز مثل دهه های گذشته خدمات داده‌ای ارائه می دهند، اما حالا برای حفظ جایگاه خود در ساختارهای دولتی و ظرفیت ملی، باید نقش شان را تغییر بدهند و به سازمان‌هایی تبدیل بشوند که از تصمیم‌گیری‌ها پشتیبانی می‌کنند.

رئيس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور عنوان کرد: تبدیل سازمان های هواشناسی ملی به مراکز پشتیبان تصمیم گیری ها می‌تواند جایگاه و ارزش آنها را در نهادهای دولتی حفظ کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به افزایش رویدادهای غیرمنتظره در سراسر جهان به ویژه آسیا اشاره کرد و گفت: تغییر اقلیم سبب افزایش رخدادهای شدید آب و هوایی شده اند که حداقل برای چندین دهه در قاره‌ها دیده نشده بود، برای مثال سیلاب‌های بسیار مخربی که اخیراً در تگزاس، ایالات متحده، بارسلونا در اسپانیا و همچنین اخیراً در پاکستان رخ داد، رویدادهایی بود که تا حالا با این شدت سابقه نداشته است.

رئيس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: برای مواجهه مناسب با این‌ پدیده‌های جدید، باید با ظرفیتهای نو و فناوری های جدید تطبیق بیشتری پیدا کرد.

پیشنهاد هواشناسی ایران برای تدوین برنامه راهبردی سازمان جهانی هواشناسی با استقبال اتحادیه منطقه ۲ سازمان جهانی هواشناسی در آسیا همراه شد.