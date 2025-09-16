پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی بر اجرای هرچه سریعتر و دقیقتر «پروژه SWAP» و زونبندی مراکز مخابراتی شهر ارومیه مطابق با دستورالعمل ابلاغی تأکید کرد و انتقال تکنولوژی از شبکه مسی به فیبر نوری را یکی از اهداف کلیدی این پروژه خواند.
بهمن اسمعیلزاده، مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی، در جلسهای با موضوع طراحی و زونبندی مراکز مخاکراتی شهر ارومیه، بر اجرای فاز نخست پروژه ملی SWAP در این مراکز تأکید کرد.
وی در این نشست که با حضور کارشناسان و مسئولان مرتبط برگزار شد، اهمیت استراتژیک این پروژه در ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و آمادهسازی زیرساختها برای نسل آینده خدمات مخابراتی را تشریح نمود.
اسمعیلزاده با اشاره به دستورالعملهای ابلاغی از سوی شرکت مخابرات ایران برای اجرای پروژه SWAP، بر لزوم رعایت دقیق و کامل این ضوابط در تمامی مراحل اجرای پروژه را ضروری دانست.
وی جایگزینی شبکههای فرسوده مسی با فناوری پیشرفته فیبر نوری را قلب تپنده پروژه SWAP دانست و خواستار تسریع در این روند شد.
وی بر لزوم اجرای پروژه در مدت زمان تعیینشده تأکید کرد و افزود: باید از تمامی ظرفیتها، امکانات و نیروی انسانی موجود برای به ثمر نشستن هرچه بهتر و سریعتر این پروژه کلان استفاده شود.