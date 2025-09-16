به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان گفت: در زمینه موضوع آب نیاز است شرایط خاص فنی، برنامه ریزی وفرهنگ در نظر گرفته شود که در هر موضوع نیاز به برنامه ریزی گسترده است.

ناصر اکبری افزود: در هر بخش گروه‌های فنی وعملیاتی درگیر شدند و توانستند زیرساخت‌های لازم را در زمینه عدالت در توزیع آب را به گونه‌ای مدیریت کنند تا عدالت توزیع برای مردم برقرار شود.

وی گفت: به نحوی که سهم هر شهر براساس سامانه‌های کنترل تخصیص وتوزیع داده شد و با ایجاد مدیریت کنترل در شهر با همراهی مردم در پویش اصفهان منهای ۲۰ عدالت در توزیع آب در تابستان به خوبی مدیریت شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان افزود: استان اصفهان در کشور جزء ۴ استان با سرانه مصرف پایین آب است وتوزیع آب و همراهی مردم این افتخار را برای اصفهان به ارمغان آورده است.

ناصر اکبری گفت: حدود ۳۰۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب شهر اصفهان در شرایط بحرانی قرار دارد و ۴۰ کیلومتر هم فرسوده با طول عمر بالای ۶۰ سال است و در این شرایط فروریزش و فرونشست از مخاطرات جدی است که همراه با هم اتفاق می‌افتد و عامل اصلی آن فرسودگی است.

وی افزود: نقاط خاص مشکل دار مشخص است که با تزریق اعتبار بازسازی این نقاط در دستور کار است.