رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شوشتر، از پایان عملیات مرمت و بازگشایی پل کابلی شهید بهرامی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مالک تقی پور گفت: با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های راهداری، عملیات تعمیر و ایمن‌سازی پل کابلی شهید بهرامی واقع در محور کنارگذر شوشتر پس از انجام تعمیرات در محدوده زمانی مشخص شده از فردا چهارشنبه ۲۶ شهریور بازگشایی می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه این پل در شبکه ترافیکی منطقه افزود: پل کابلی شهید بهرامی شوشتر یکی از اصلی‌ترین محور‌های ارتباطی شهرستان است که نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک و جابه‌جایی روزانه شهروندان و ناوگان حمل‌ونقل دارد؛ از این رو، تسریع در روند تعمیرات از اولویت‌های اصلی اداره کل راهداری و حمل و نقل حاده‌ای استان بود.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شوشتر ادامه داد: در جریان این عملیات، بخش‌های آسیب‌دیده پل بازسازی، سطح عرشه ترمیم، و اقدامات لازم برای افزایش ضریب ایمنی و استحکام پل انجام گرفت و اکنون این سازه در شرایط ایمن و پایدار قرار دارد.





