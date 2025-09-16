پخش زنده
سمیه جمالی گفت: کتاب «از این طرف بیا» به بازخوانی ماجرای ترور افراد سرشناس و تأثیر آن بر زندگی خانوادههای ایرانی پردخته است. این اثر که برای نوجوانان بالای ۱۳ سال تا بزرگسالان نوشته شده به زودی از انتشارات ۲۷ بعثت منتشر خواهد شد.
نویسنده این کتاب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: رمان «از این طرف بیا» نگاهی ویژه به موضوع ترور در ایران دارد که تلاش میکند نوجوانان و جوانان را با بخشی از واقعیتهای تلخ تاریخ معاصر کشورمان آشنا کند.
وی افزود: ایجاد فضای خانوادگی، صمیمی و در عین حال پرحادثه یکی از ویژگیهای کتاب «از این طرف بیا» ااست.
سمیه جمالی گفت: شخصیت اصلی این رمان «سودابه» است؛ دختری نوجوان که همراه برادرش «سلمان» و مادرشان در محله قدیمی فلاح (ابوذر) تهران زندگی میکنند. خانواده آنها مثل بسیاری از خانوادههای دیگر، زندگی ساده و معمولی دارند تا اینکه با حادثهای تروریستی، همهچیز تغییر میکند. شهادت سلمان و یک کودک بیگناه در جریان این واقعه، مسیر زندگی سودابه را برای همیشه دگرگون میکند..
نویسنده کتاب افزود: «از این طرف بیا» ضمن اشاره به حوادث مهمی همچون ترور مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر و واقعه هفتم تیر، نشان میدهد که قربانیان ترور تنها نظامیان یا مسئولان کشور نیستند، بلکه مردم عادی نیز در این مسیر آسیب میبینند.
وی گفت: همچنین در این رمان علاوه بر بازنمایی فضای اجتماعی و خانوادگی دهه شصت، سرگشتگی سودابه نوجوان را نیز روایت میکند؛ دختری که میان راهها و عقاید گوناگون سرگردان است و باید مسیر درست را بیابد. در بخشهایی از کتاب، مخاطب با سودابه در آینده آشنا میشود؛ جایی که او حالا مادری است و مسئولیت دارد انتخاب درست را به فرزندانش نشان دهد.
سمیه جمالی در پایان گفت: «از این طرف بیا» روایتی خانوادگی، پرشور و اثرگذار است که تلاش دارد مخاطب نوجوان و جوان را به درک عمیقتری از مفهوم ایستادگی، انتخاب راه درست و تأثیرات ترور در زندگی مردم عادی برساند.
این کتاب کاری از انتشارات ۲۷ بعثت است که ده روز آینده منتشر خواهد شد.