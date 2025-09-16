دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان از برگزاری اجلاس‌های استانی نماز با محوریت «مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین» خبر داد.

با محوریت «مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین»؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام حسنی حلم در نشست هماهنگی سی‌وچهارمین اجلاس سراسری نماز گفت: اجلاس‌های استانی و شهرستانی نماز تا پایان مهرماه در مناطق مختلف استان برگزار خواهد شد.

او افزود: محور اصلی این اجلاس‌ها موضوع مهم اقامه نماز با تأکید بر نقش مادران، فرزندان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان تأکید کرد: اجلاس سراسری نماز از معدود برنامه‌هایی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی همه ساله پیامی ویژه برای آن صادر می‌کنند که این خود نشان‌دهنده اهمیت والای این رویداد است.

حسنی‌حلم با اشاره به اهداف این برنامه تصریح کرد: ستاد اقامه نماز استان تلاش دارد علاوه بر ترویج فرهنگ نماز در مدارس، دانشگاه‌ها و جامعه، زمینه تعمیق معرفت و آگاهی در حوزه نماز و مهدویت را نیز فراهم سازد.

سی‌وچهارمین اجلاس سراسری نماز امسال در استان گیلان و شهر رشت برگزار خواهد شد و همدان نیز به‌عنوان یکی از استان‌های فعال در این زمینه، اجلاس‌های خود را در سطح شهرستان‌ها و مرکز استان پیگیری خواهد کرد.