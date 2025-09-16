مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از راه‌اندازی امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ از طریق پیام‌رسان «بله» خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در راستای توسعه دولت الکترونیک و تکریم مودیان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مهدی محمدی، با اشاره به سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تسهیل انجام تکالیف صاحبان مشاغل، اعلام کرد: از این پس مودیان حقیقی در استان زنجان می‌توانند با استفاده از نرم‌افزار کاربردی «بله»، خدمات مالیاتی خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند.

وی افزود: در مرحله نخست، امکان تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ و ارسال اظهارنامه مالیاتی از طریق بخش خدمات پیام‌رسان «بله» قسمت بازوی سازمان امور مالیاتی فراهم شده است. همچنین مودیان می‌توانند مالیات ابرازی خود را از طریق درگاه پرداخت تعبیه‌شده در این نرم‌افزار واریز کنند.

محمدی با تأکید بر رویکرد سازمان در تسهیل فرآیند‌های مالیاتی، خاطرنشان کرد: امسال بخش قابل توجهی از مودیان که مالیات آنها صفر محاسبه شده، از ارسال اظهارنامه مالیاتی مستثنی شده‌اند. این اقدام در راستای تکریم مودیان و کاهش هزینه‌های اجرایی صورت گرفته است.

وی گفت:راه‌اندازی این خدمات در پیام‌رسان «بله» نه‌تنها موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه مودیان شده، بلکه گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت در فرآیند‌های اداری محسوب می‌شود.

۳۱ شهریورماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی واملاک اجاری می باشد.